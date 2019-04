Die Gardetanz-Mädchen des TV Sand holen sieben Pokale

Ein erfolgreiches Turnier absolvierten die Tänzerinnen der Tanzsportabteilung des TV Sand in Lauingen (Landkreis Dillingen). Dort wurde die bayerische Meisterschaft im Garde- und Schautanzsport, das Highlight jeder Turniersaison, ausgetragen. Dabei gingen sieben Pokale nach Sand, wie der Verein mitteilte.

Die Jugendtanzsportgruppe "Chillies" holte sich erstmals mit ihrem Marschtanz den begehrten Meistertitel. Den Titel des Vizemeisters in der Kategorie Polka konnte sie erfolgreich verteidigen. Auch die Schülergruppe "Pescesitos" tanzte sich aufs Treppchen und darf sich Vizemeister in der Kategorie Marschtanz nennen.

Nach Sand ging der Bayernpokal. Den Wanderpokal, mit dessen Vergabe die Leistungen des Gewinners bei bayerischen Turnieren gewürdigt werden, erhielten heuer zum dritten Mal in Folge die "Chillies". In der Königsklasse, dem Gardesolo, sicherten sich drei Sander Tänzerinnen einen Platz auf dem Siegerpodest. Den Titel der Vizemeisterin (Jugendklasse) erreichte Elisa Bergerhoff, gefolgt von Teamkollegin Lydia Voll auf Platz drei. Auch auf Platz drei stand Lisa-Marie Sarré (Hauptklasse). Rosa Schneider belegte in der Schülerklasse Platz 6. red