Die ganze Welt war ihr Zuhause: Heidi Clemens, die im Kreise ihrer Familie ihren 80. Geburtstag feierte. Sie wurde in Surinam geboren, wo ihre Eltern als Missionare tätig waren. Ihr Geburtsland verließ sie mit ihrer Mutter und vier Geschwistern Richtung Zürich.

In der Schweiz legte die Jubilarin die Abiturprüfung ab und begann ein Lehrerstudium. Nach der Heirat folgte sie ihrem Ehemann nach Sambia. Aus der Ehe gingen die Söhne Martin und Peter hervor.

Zurück in Deutschland war Heidi Clemens im hessischen Freigericht als Ernährungsberaterin und später als Schulleiterin tätig. 2004 baute sie mit ihrem Ehemann Friedrich in Neuenmarkt den ehemaligen Kindergarten in der Wiesenstraße zu einem Wohnhaus um. Sehr früh engagierte sich die Jubilarin in der Flüchtlingshilfe und erteilte mit Karl Sauerteig Deutschunterricht im "Haus Ruth".

Das lobte zum Geburtstag auch Bürgermeister Siegfried Decker. Werner Reißaus