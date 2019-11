Die ganze Gesellschaft ist gefragt

Die Inklusion von Menschen mit Behinderung hat verschiedene Gesichter und verschiedene Definitionen. Für den Medizinaldirektor Dieter Weiss, Behindertenbeauftragter des Landkreises Kulmbach, bedeutet Inklusion ein "Verwurzeltsein in der Gesellschaft". Er verbindet damit, dass das Miteinander automatisch verläuft, ohne groß darüber nachzudenken.

Mit diesem Gedanken im Hinterkopf hat er 792 Vereinen und Verbänden im Raum Kulmbach einen Fragebogen zur Aufnahmebereitschaft oder Vereinszugehörigkeit für Menschen mit Behinderung gesendet, 251 haben geantwortet.

"Erfreulich ist, dass 235 Vereine mit Ja geantwortet haben, 83 haben bereits Menschen mit Behinderungen als Mitglieder, 147 konnten keine Angaben darüber machen."

Die ideale Inklusion

Diese letzte Zahl nahm er als positiv zur Kenntnis, denn dort herrsche bereits die ideale Inklusion, "denen ist es egal, ob jemand eine Behinderung hat oder nicht". Unterstützt wurde Weiss bei dieser Umfrage von Klaus Altenburger, Schulleiter der Werner-Grampp-Schule in Kulmbach.

"Ich habe mich über die Anfrage gefreut, denn mit dieser Aktion wird Inklusion nicht nur in Hinsicht auf die Schule gedacht", sagte der Schulleiter bei einem Pressegespräch im Gesundheitsamt. Er habe eine differenziertere Sichtweise auf die Umsetzung der Inklusion, dabei sei für jedes Kind im Einzelnen die Situation abzuwägen. "Manche Kinder sind mit einem förderdiagnostischen Bericht in der Regelschule besser untergebracht, es gibt aber auch Jungen und Mädchen, die einen sehr intensiven Bedarf an fachlicher Begleitung haben, den die Regelschule nicht bieten kann."

Seine Förderschule sieht er als ein Instrumentarium, um Inklusion zu erleichtern - vollziehen müsse sie sich jedoch im gesellschaftlichen Bereich, die Vereinswelt sei da ein guter Ansatzpunkt.

Der Wunschtraum des Experten

Natürlich herrsche in den Vereinen oft der Leistungsgedanke vor, "aber auch unsere Schüler wollen sich messen", erklärte Altenburger. Die Kinder gingen gerne in Sportvereine, viele seien sehr leistungsfähig, "die meisten unserer Schüler erkennt man gar nicht". Menschen mit Trisomie 21 beispielsweise könnten laut Weiss teilweise im musischen Bereich wesentlich bessere Leistungen erbringen als sogenannte nicht behinderte Menschen. "Leider haben Förderschulen in Teilen unserer Bevölkerung keinen guten Ruf", sagte Weiss, deswegen sei sein Wunschtraum ein großer Gebäudekomplex, in dem Förderschüler, Grund- und Hauptschüler, Realschüler und Gymnasiasten gemeinsam unterrichtet werden.

Einen gemeinsamen Unterricht praktiziert die Kulmbacher Förderschule bereits mit der Grundschule Melkendorf. Seit vielen Jahren gibt es in jedem Schuljahr eine Partnerklasse, in der so viel wie möglich gemeinsam und so wenig wie möglich getrennt unterrichtet wird. "Wir leben und arbeiten zusammen und das funktioniert großartig", sagte Klaus Altenburger.

Parallel zum Vereinsfragebogen hat er unter seiner Elternschaft eine Umfrage gestartet mit dem Ergebnis: Von den 59 befragten Eltern gaben 31 an, dass ihr Kind Sport treibt, bei 23 würde das Kind gerne Sport treiben, sechs Kinder spielen ein Instrument und 15 würden gerne eines lernen. 13 engagierten sich in Hilfsorganisationen und sechs würden sich gerne engagieren. Dabei reichen die gewünschten Sportarten vom Ballett über Basketball, Fußball, Reiten, Schwimmen oder Turnen bis hin zum Kampfsport oder Tanzen. "Die beiden Umfragen nehmen wir zum Anlass, Wünschende mit Gebenden zusammenzuführen", erklärte Weiss.

Interessierte Vereine oder Eltern sind dazu eingeladen, sich mit ihm unter der E-Mail-Adresse weiss.dieter@landkreis-kulmbach.de oder unter Telefon 09221/707-629 in Verbindung zu setzen.