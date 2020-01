Die ganze Bibliothek ist ein Fest

Spielen, vorlesen, basteln - das erste Lesefest in der Bad Brückenauer Stadtbibliothek hatte einiges zu bieten. Elisabeth Kinalele vom Bündnis Familie und Bibliotheksleiter Jan Marberg hatten dazu ein abwechslungsreiches Programm erstellt. Sie konnten sich dabei auf eine Vielzahl ehrenamtlicher Helfender verlassen, die sich als Vorlese-, Spiel- und Bastelpaten engagierten.

Bereits zu Beginn wimmelte es in den Räumen der Bibliothek vor Besuchern, heißt es in einer Pressemitteilung. In der Kinderbibliothek und im Trausaal wurden zu bestimmten Zeiten Geschichten vorgelesen, die jeweils durch einen Gongschlag angekündigt wurden. Auch Bad Brückenaus 1. Bürgermeisterin Brigitte Meyerdierks hatte sich spontan als Vorleserin zur Verfügung gestellt und las den Kindern aus der Geschichte "Emil im Schnee" vor.

Ideenbüchlein basteln

Im zweiten Stock erreichte ein großer Basteltisch regen Zulauf, auf dem die Kinder unter anderem Ideenbüchlein basteln und kreativ verzieren konnten. Gleich nebenan kamen auch Brettspieler auf ihre Kosten - neben Klassikern wie "Diego Drachenzahn" und "Lotti Karotti" konnten auch das Spiel des Jahres 2019, "Just one", oder das fröhlich-krawallige "Halli Galli Junior" ausprobiert werden. Die Kids wechselten dabei munter zwischen den Räumen hin und her, folgten mal dem Gong zu einer Geschichte, um sich im Anschluss wieder dem Basteln oder dem zuvor begonnenen Spiel zu widmen.

Als sich die letzten Kinder zusammen mit ihren Eltern auf den Heimweg machten, alle Möbel zurückgestellt und alle Bastel- und Spielmaterialien aufgeräumt waren, wurde es wieder still in der Bibliothek. Fast so, als wäre nichts geschehen.

Nur das große Bonbonglas, das zu Beginn des Tages noch prall gefüllt gewesen war und nun leer auf der Ausleihtheke stand, kündete davon, dass zwischenzeitlich etwas Besonderes stattgefunden haben musste. red