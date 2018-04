Die ganze Beifahrerseite ist hin

Ein rotes Fahrzeug dürfte beteiligt sein an einer Unfallflucht, die sich am Samstag ereignete. Da stellte eine Frau ihren weißen Mitsubishi um 11 Uhr auf dem Parkplatz vor einem Verbrauchermarkt in der Mainleite in Knetzgau ab. Als sie um 11.15 Uhr wieder zu ihrem Auto zurückkehrte, konnte sie mehrere Dellen und Kratzspuren im Bereich beider Türen und des hinteren Kotflügels an ihrer Beifahrerseite feststellen. Da hierbei auch rote Lackspuren gefunden werden konnten, dürfte der Unfallverursacher mit einem roten Pkw unterwegs gewesen sein. Gesucht wird deshalb nach einem roten Auto, welches Unfallschäden aufweist. Hinweise sind erbeten an die Polizeiinspektion in Haßfurt unter Rufnummer 09521/9270.



47-Jähriger mit etwas Alkohol erwischt

Es ist zwar nicht viel, aber es handelt sich unter dem Strich trotzdem um eine Trunkenheitsfahrt: Alkoholisiert unterwegs war in Zeil ein 47-jähriger Autofahrer unterwegs, als ihn Streifenbeamte zu einer Verkehrskontrolle anhielten. Hierbei bemerkten die Beamten Atemalkoholgeruch an dem Mann und deswegen stand ein Atemalkoholtest an. Dieser ergab einen Wert von 0,82 Promille. Der Mann durfte nicht weiterfahren; auf ihn warten nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.



Unbekannter erschießt Reh und lässt es liegen

So eine Tat ist strafbar als Jagdwilderei: Nahe dem Riedbacher Gemeindeteil Humprechtshausen erschloss ein Unbekannter irgendwann zwischen dem 29. März und dem 5. April ein Reh in der Flur zwischen Humprechtshausen und Reichmannshausen. Damit nicht genug, der Missetäter ließ das Tier auch einfach vor Ort liegen. Dem Jagdpächter entstand so ein Schaden von 200 Euro.



Umweltfrevler "entsorgen" Altöl

Unbekannte stellten in den letzten Tagen einen unverschlossenen weißen Altölkanister in der Flur südlich des Haßfurter Stadtteils Prappach in der Nähe eines Wassergrabens ab. Zum Glück für die Umwelt lief kein Altöl in den Wassergraben oder das Erdreich. Hinweise auf dem Umweltfrevler nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt entgegen unter der Rufnummer 09521/9270.



Unbekannte schlitzen

21 Silageballen auf

Da steckt System dahinter. In der Flur des Nachbarorts Oberlauringen (Kreis Schweinfurt) haben Unbekannte mehrere Silageballen aufgeschlitzt. Einem Landwirt entstand durch das Aufschlitzen von 21 Silageballen Schaden von 350 Euro. Die Straftat erfolgte in der Oberlauringer Flur über die zweite Osterwoche. Die Hälfte der Ballen blieb unangetastet.