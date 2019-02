Die Gallier feiern im Weltall

"Gallischer Fasching - Die Gallier im Weltall" bis in die frühen Morgenstunden heißt es am Samstag, 2. März, ab 19.30 Uhr. Auf dem Programm stehen die "Dörfleser Jungs vom TSV" und das "Männerballett vom Obst- und Gartenbauverein" sowie einige Sketche. In die Bütt geht Sylvio Woweries. Kartenvorverkauf ist am Samstag, 16. Februar, von 14 bis 15 Uhr in der Schulturnhalle. Am Sonntag, 3. März, lädt der Faschingsverein zum Kinderfasching von 14 bis 17 Uhr ein. Live-Musikant "Rudi" wird beim "Idefix-Kinderfasching" fast keinen Musikwunsch unerfüllt lassen. Tanzvorführung der Regenbogentänzer, viele Spiele und Überraschungen für die Kinder gibt es dann auch. Der Eintritt ist wie immer frei. red