Die Fußballer trafen mit ihrem Eisenbahnerfasching voll ins Schwarze

Der "1. Eisenbahnerfasching Neuenmarkt", zu dem der Fußballclub am Samstag in den geschmückten Gemeindesaal eingeladen hatte, war ein absoluter Volltreffer. Einen schöneren Auftakt zum 100-jährigen Vereinsbestehen, das der FC in diesem Jahr feiert, hätten sich die Verantwortlichen nicht wünschen können. Passend zur Gründung des Vereins vor 100 Jahren hatte man sich an die "Goldenen 20er Jahre" erinnert. Die beiden "Macher" des Faschingsabends, Fabian Bauerschmidt und André Warzecha, haben sich mit ihrem Team viel einfallen lassen. So wurde der Gemeindesaal in einen Festsaal verwandelt, der auch an die 20er Jahre erinnern sollte. Also mit viel Goldschmuck und entsprechendes Licht.

Wie vor hundert Jahren

Die mühevolle Vorarbeit war spätestens am Abend vergessen, aber Fabian Bauerschmidt erinnert sich: "Sie ging im November letzten Jahres los. Unser Ehrenvorsitzender hat uns in einer Sitzung des Festausschusses auf diese Idee gebracht, einen Fasching wie vor hundert Jahren zu machen." Was auch überraschte: Gut 80 Prozent der Besucher kamen wirklich in Kostümen der "Goldenen 20er Jahre". Und eine Dame, die als "Charly Chaplin" erschien, war Lisa Warzecha, die Ehefrau von FC-Spielertrainer Daniel Warzecha. Sie hatte ihre Freundin Karolin aus Buchau zu diesem Event mit eingeladen: "Das Motto ist einfach super, es passt, die Deko ist klasse und die Leute machen mit." Unter den zahlreichen Besuchern war auch Nicolas Peter, allerdings nicht als Reporter von Radio Plassenburg, sondern als Fan von "Kommando Rauchwolke": "Ich finde den Abend sensationell! Großes, großes Kompliment an die Leute vom FC. Hut ab vor den Organisatoren dieses wunderschönen Abends."

Begeistert war auch Neuenmarkts 2. Bürgermeister Alexander Wunderlich, selbst einmal ein begnadeter Fußballer, der unter anderem beim TSV Stadtsteinach in der Bezirksliga kickte. Zur Frage, ob er sich den Event so vorgestellt hatte, sagte der Kommunalpolitiker: "Sowas kann man sich nicht vorstellen, man erhofft es sich natürlich, aber das wurde heute noch einmal getoppt." Gemeinderat Gernot Kintzel, dessen Vater ein erfolgreiches Kapitel der Neuenmarkter Vereinsgeschichte schrieb, war mit seiner Familie gekommen: "Der Abend wird hervorragend angenommen und es ist super, wenn die Jungs selbst was machen. Eine ganz große Geschichte."

Voll des Lobes war auch Steuerberater Karl-Heinz Lauterbach, dessen Vater in den 70er Jahren als Vorsitzender für den FC Verantwortung trug: "Aufgrund der tollen Werbung im Vorfeld war dieser Erfolg zu erwarten. Das Motto passt zu unserem Vereinsjubiläum." Auch Robert Behrendt, seines Zeichens Werkleiter der Gemeindewerke, ließ es sich nicht nehmen, dabei zu sein: "Das ist heute einer der wenigen Faschingsveranstaltungen, die gut organisiert sind, super besucht und eine super Musik haben, was will man denn noch mehr?" Und Lebenspartnerin Kerstin Neupert fügte noch hinzu: "Es ist ein toller Fasching, und die Fußballer geben als Veranstalter wirklich alles. Von der ersten bis zur letzten Minute tolle Stimmung."

"Der Schuppen ist voll"

Mit einem gewissen Stolz schaute FC-Vorsitzender Dieter Mühlbauer nach dieser tollen Auftaktveranstaltung dem Jubiläumsjahr entgegen: "Ich hatte gehofft, dass dieser Abend so wird. Die Gäste sprechen für sich, denn der Schuppen ist voll, und es ist einfach ein genialer Fasching. Ein toller Auftakt unseres Vereinsjubiläums und es kommen ja in diesem Jahr noch einige Veranstaltungen dazu, die ähnlich gut laufen werden, aber der Fasching war schon was Besonderes."