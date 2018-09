Die "Fünf Sterne" eröffnen die Wandersaison in Eltmann

Wer gerne in Gesellschaft wandert und die nähere Umgebung erkundet, der freut sich jedes Jahr auf den September. Zum mittlerweile 27. Mal startet am Samstag, 15. September, die Herbstwanderung der "Fünf-Sterne-Gemeinden" im Steigerwald. Diese Wander-Aktion zieht Jahr für Jahr hunderte Besucher an. Es sind sowohl Bürger aus den fünf Städten und Gemeinden Eltmann, Oberaurach, Rauhenebrach, Sand und Knetzgau, wie auch Touristen. Denn mit dem "Fünf Sterne"-Konzept haben sich die Kommunen ein touristisches Erkennungsmerkmal gegeben.

Ausrichter ist diesmal die Steigerwald-Großgemeinde Oberaurach. Start und Ziel ist in Kirchaich. Etwas außerhalb des Ortes befindet sich das Sportheim des TSV Kirchaich, wo sich die Wanderer um 9 Uhr treffen. Die fünf Gemeinden arbeiten inzwischen auf vielen Gebieten zusammen, mit der Fremdenverkehrswerbung hat es begonnen, viele gemeinsame Ausschreibungen und Kooperationen der Verwaltung und der Bauhöfe folgten. Das sichtbarste Zeichen der Fünf-Sterne-Zusammenarbeit ist die Herbstwanderung, die immer am Samstag nach dem Schulanfang mehrere hundert Wanderfreunde anlockt.

Die Wanderung hat einen festen "Fanclub", der sich mittlerweile in den Gemeinden schon gut auskennt. Diesmal geht es auf rund elf Kilometern rund um Kirchaich mit vielen schönen Aussichten und nur leichten Anstiegen. Unterwegs ist wie immer eine Brotzeit vorbereitet mit Bier aus Oberaurach, Wein und Federweißem aus Sand sowie alkoholfreien Getränken aus Knetzgau - und frisch gepresstem Apfel-Süßmost aus Rauhenebrach. Schon vorher liegt am Wegesrand die Schnaps-Station (an der es auch Wasser gibt). Durch die Flur geht es dann zurück nach Kirchaich, wo der TSV Mittagessen anbietet.