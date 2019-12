Die "Füchse" planen

Am Samstag, 8. Februar 2020, steht bei den Fußballern des TSV Burgpreppach unter Spielertrainer Manuel Aumüller die erste von 16 Trainingseinheiten auf dem Programm, die der Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde in der Schweinfurter Kreisklasse 4 dienen. Zudem absolviert der Tabellenachte ein dreitägiges Trainingslager vom 6. bis 8. März in Pilsen mit einem Testspiel gegen die SpVgg Lettenreuth, die an diesem Wochenende auch in Pilsen weilt. - Die Vorbereitungsspiele des TSV Burgpreppach, Freitag, 14. Februar, 18.30 Uhr: gegen den FC Rentweinsdorf; Sonntag, 16. Februar, 14 Uhr: beim SVM Untermerzbach; Freitag, 28. Februar, 18.30 Uhr: gegen die SpVgg Trunstadt; Sonntag, 1. März, 15 Uhr: gegen den VfL Mürsbach; Sonntag, 15. März, 15 Uhr: gegen den 1. FC Haßfurt. Am Sonntag, 22. März, um 15 Uhr wird die Verbandsrunde mit dem Auswärtsspiel bei der SpVgg Hambach fortgesetzt. di