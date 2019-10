Die Friedhofsglocke läutet ab sofort wieder

Es ist schon sehr viele Jahre her, dass die Glocke am Reuther Friedhof zum letzten Mal bei Beerdigungen läutete. Seither herrschte Stillstand oben in dem kleinen Turm des Leichenhauses - die Glocke blieb stumm. Zu groß wären die statischen Mängel am Glockenturm gewesen, berichtet der Reuther Stadtrat Thomas Schuster (CSU). Auch habe der Antrieb für das schwingende Geläut gefehlt. Doch nun hat die kleine Totenkapelle ihre Stimme wiedergefunden, und ihr Glocken-Geläut wird in Zukunft bei Begräbnissen wieder die Verstorbenen auf ihrem letzten irdischen Weg würdig begleiten. Möglich gemacht haben dies Pater Richard Brütting von der Ordensgemeinschaft Salesianer Don Boscos (SDB), der die Pfarrei St. Johannes der Täufer in Reuth betreut, und Stadtrat Schuster. Mit Eigenleistungen und in Zusammenarbeit mit Bauamtsleiter René Franz von der Stadt Forchheim sowie Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) konnte dieses langjährige Herzensanliegen der Reuther verwirklicht werden.

Grünes Licht für weitere Arbeiten

Doch auch bei der Aussegnungshalle bestand Handlungsbedarf. Notwendig wurde eine Gebäudesanierung, die von Schuster immer wieder ins Spiel gebracht und vorangetrieben wurde. Jetzt gab es bei einem Ortstermin grünes Licht für diese Maßnahme. Geplant sind eine Neugestaltung des Vorplatzes sowie ein Umkleideraum für die städtischen Mitarbeiter. Ausserdem ein Materialraum mit einem Zugang von außen. Komplett erneuert werden zudem die WC-Anlagen, die behindertengerecht ausgestattet werden.

"So wird das kleine Gebäude endlich ein neues Aussehen bekommen" sagt Stadtrat Schuster sichtlich froh. dia