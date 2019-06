Die Freude über Siege ist noch da

Der Kreisverband Coburg-Land der CSU setzt auf bewährtes Personal. Bei der Kreisvertreterversammlung am Freitag vor Pfingsten in Rödental bestätigten die Delegierten die Führungsspitze. Neue Gesichter gab es nur bei einem der vier stellvertretenden Kreisvorsitzenden und einem der beiden Schriftführer.

Frank Altrichter und Bastian Büttner traten aus familiären Gründen nicht mehr an. Ansonsten freute und freut sich die CSU Coburg-Land noch immer angesichts der Wahl von Martin Mittag als Direktkandidat in den Landtag und besonders des Erfolges von Sebastian Straubel als neuem Landrat des Kreises Coburg. "Ein 70 Jahre alter Bann ist gebrochen worden", stellte der alte und neue Kreisvorsitzende Martin Mittag fest. Erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg hat der Coburger Landrat kein SPD- sondern das CSU-Parteibuch.

Mittag und Straubel stellten in ihren Reden unisono fest, dass die Erfolge bei den Wahlgängen nur aufgrund der ausgezeichneten Mannschaftsleistungen möglich waren. "Unsere Geschlossenheit ist der Schlüssel für die Erfolge" (Mittag) und "jeder, der dazu beigetragen, kann stolz auf sich sein" (Straubel).

Nachfolger nicht aus der CSU

Etwas Wasser in den Wein musste Martin Mittag gießen, denn sowohl sein Nachfolger auf dem Bürgermeister-Stuhl im Seßlacher wie auch der von Straubel im Lautertaler Rathaus sind keine CSU-Mitglieder. Maximilian Neeb in Seßlach kommt von denFreien Wählern, Karl Kolb von der Überparteilichen Wählergemeinschaft Lautertal (ÜPW). Aber bei den kommenden Wahlen ergäben sich neue Chancen, gab Martin Mittag Zuversicht aus. Nach seinen Worten werde die CSU "nicht jedem Trend hinterher springen, aber auch neue Themen aufgreifen". Für Landrat Sebastian Straubel gehört der länderübergreifende Klinikkonzern Regiomed seit dem Amtsantritt "zu den täglichen Themen". Die Aufarbeitung des finanziellen Defizits sei wichtig und "da wird nichts unter den Teppich gekehrt". Mindestens die gleiche Priorität habe der Blick nach vorn, "es geht schließlich um rund 5000 Mitarbeiter und die Patienten".

Glaube an Regiomed

Straubel zeigte sich überzeugt, dass Regiomed mit seinen Klinken und Einrichtungen in Bayern und Thüringen "ein tolles Projekt ist", wo eine "sehr gute medizinische Versorgung" geleistet werde. Oberstes Ziel sei es, den Konzern in kommunaler und damit in öffentlicher Hand zu halten.

Selbstverständlich freute sich der Landrat, dass weitere Stromtrassen durch die Region nun nicht gebaut werden. "Die fachlichen und sachlichen Argumente haben überzeugt." Um den öffentlichen Personennahverkehr auszubauen, gebe es im Landratsamt eine Strategiegruppe. Als Mitglied im Bezirkstag erwähnte Straubel auch den geplanten Neubau des Bezirksklinikums in Kutzenberg. "Wenn Sie ein Anliegen haben, rufen Sie mich an, schreiben eine E-Mail oder vereinbaren einen Termin", lud er ein. Auch wenn es mitunter etwas dauere, "jedes Thema wird abgearbeitet". Rainer Mattern, Vorsitzender der CSU/Landvolk-Fraktion imKreistag und stellvertretender Landrat, wies mit der Wahl Straubels auf Neuerungen hin: Der neue Landrat "spricht mit uns" und "man bekommt jetzt Informationen".

Die Neuwahlen: Aus familiären Gründen trat Frank Altrichter nicht mehr um das Amt eines der vier stellvertretenden Kreisvorsitzenden an. Er wolle sich auf die Politik in seiner Heimatstadt Neustadt und müsse sich auf die Familie konzentrieren, hieß es in einem Brief. Ebenso steht die Familie beim bisherigen Schriftführer Bastian Büttner nun im Vordergrund.

Bestätigt wurden in den bisherigen Funktionen innerhalb des Kreisverbandes Martin Mittag (Kreisvorsitzender), die Stellvertreter Günter Benning, Nina Klett und Sebastian Straubel. Neu ist Kathrin Grosch. Kreisschatzmeister und Schriftführerin bleiben Joachim Zwosta und Sabrina Pforte.