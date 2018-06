Die Freizeitbusse fahren zum Altstadtfest - Alle Linien im Überblick

Die Fahrzeiten



Linie 1:

Linie 2:

Linie 3:

Linie 4:

Linie 5:



Dringender Hinweis



Die Freizeitbusse des Landkreises sind zum Jahresbeginn zwar eingestellt worden. Aber zum Altstadtfest-Samstag an diesem Wochenende haben die Bürger des Landkreises wieder die Möglichkeit, mit den Freizeitbussen zum Feiern in die Stadt zu fahren. Der alte Fahrplan der Freizeitbusse wird weitgehend beibehalten. Alle Linien des Landkreises treffen nach dem normalen Fahrplan wie üblich einheitlich um 19.45 Uhr in Kulmbach ein (alle weiteren OVF-Haltestellen, die sich an den Fahrtrouten befinden, werden ebenfalls bedient).ab 18.55 Uhr Neudrossenfeld, 19.08 Uhr Thurnau, 19.12 Uhr Kasendorf, 19.18 Uhr Peesten, 19.31 Uhr Gundersreuth, 19.35 Uhr Katschenreuth.ab 19 Uhr Lehenthal, 19.08 Uhr Kirchleus, 19.14 Uhr Danndorf, 19.19 Uhr Schwarzach, 19.23 Uhr Rothwind, 19.28 Uhr Willmersreuth, 19.30 Uhr Mainleus, 19.35 Uhr Veitlahm.ab 18.55 Uhr Heinersreuth (bei Presseck), 19 Uhr Presseck, 19.20 Uhr Rugendorf, 19.32 Uhr Stadtsteinach, 19.37 Uhr Untersteinach.ab 18.45 Uhr Gefrees, 18.55 Uhr Marktschorgast, 19.12 Uhr Himmelkron, 19.20 Uhr Wirsberg, 19.23 Uhr Neuenmarkt, 19.30 Uhr Trebgast.ab 18.30 Uhr Wirsberg, 18.35 Uhr Ludwigschorgast, 18.40 Uhr Kupferberg, 18.51 Uhr Marienweiher, 18.56 Uhr Marktleugast, 19.01 Uhr Hohenberg, 19.09 Uhr Grafengehaig, 19.12 Uhr Eppenreuth, 19.19 Uhr Neuensorg, 19.24 Uhr Tannenwirtshaus, 19.30 Uhr Guttenberg, 19.34 Uhr Untersteinach. Die Rückfahrt der Freizeitbusse des Landkreises erfolgt jeweils um 0.35 Uhr ab dem Zentralen Busbahnhof Kulmbach (ZOB) in die Heimatorte. Das aus Bad Steben kommende Frankenwaldmobil kann zusätzlich ebenfalls genutzt werden, da bei dieser Fahrt auch die Freizeitbusfahrscheine ausgegeben werden: ab 18.14 Uhr Presseck, 18.20 Uhr Reichenbach, 18.25 Uhr Wartenfels, 18.28 Uhr Zettlitz, 18.35 Uhr Stadtsteinach, 18.41 Uhr Untersteinach, 18.49 Uhr Blaich, Ankunft ZOB: 18.52 Uhr. Die Fahrpläne werden auf der Homepage des Landkreises Kulmbach unter www.landkreis-kulmbach.de veröffentlicht.Die zusätzlich geplante Einführung des FiftyFiftyTaxi für Jugendliche beginnt für die Öffentlichkeit am 1. Oktober, da im Landkreis Kulmbach vom 1. Juli bis 30. September eine interne Einführungsphase für die Software in den teilnehmenden Taxi-Unternehmen und den Meldebehörden (Gemeinden und Landratsamt) vorgesehen ist. Fahrten mit FiftyFifty zum Altstadtfest sind nicht möglich. Für weitere Informationen kann man sich an die Pressestelle des Landkreises Kulmbach wenden, vertreten durch David Buchwald, Telefon 09221/707-127, Telefax: 09221/707-95127, E-Mail: buchwald.david@landkreis-kulmbach.de. red