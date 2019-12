Recheldorf vor 15 Stunden

Nominierung

Die Freien Wähler wollen sich einbringen

Der Bürgerblock/ Freie Wählergemeinschaft (FW) in der Gemeinde Untermerzbach hat seine Kandidaten für die Kommunalwahl am 15. März 2020 im Gemeindehaus in Recheldorf nominiert. Einen Bürgermeisterkand...