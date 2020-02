Die Freien Wähler unterhalten die Senioren

Wie jedes Jahr hatten die Freien Wähler von Adelsdorf am Faschingssonntag zu ihrem bunten Seniorennachmittag ins Foyer der Aischgrundhalle eingeladen - und viele Gäste kamen.

Nach einem "Halali" von Anne Gunst (Horn) und Johannes Funke (Bariton) eröffnete Fraktionssprecher Günter Münch den Nachmittag. Er führte in seinem orangen Anzug kurzweilig durch den Nachmittag. Mit Musik marschierten die Damen der Frauengruppe mit allen Torten und Kuchen, angeführt vom sportlichen Bürgermeister, wie beim Traumschiff ins Foyer. Vera (Querflöte) und die kleine Marie-Luise (Violine) erfreuten die Zuhörer mit dem Vortrag von Kinderliedern und bekamen großen Beifall. Olli stieg als Schiri mit seiner Gitarre in die Bütt. "Alle Ortsvereine verbindet die Liebe zum Sport." Beim Lied "Gute Freunde" schmetterten die Senioren begeistert mit. Natürlich ging er kurz auf die bevorstehenden Wahlen ein. "Grün ist der Rasen - nein, schwarz ist meine Pfeife - auch nein, die rote Karte ist ebenfalls nicht gut, die Bürgerpartei verspricht zu viel. Ich hab lieber die freie Wahl: die orange Sonne gefällt mir allemal." Sein Vater Karsten Fischkal, seines Zeichens Bürgermeister, spielte auf seiner Quetschn bekannte Volkslieder zum Mitsingen. Natürlich durfte der Tanzkreis Ü50 mit Silvia Fischkal auch nicht fehlen. Schmissige Tänze legten die "Mäusedamen" gekonnt aufs Parkett und bei der Zugabe, einem Kreistanz, sprangen einige Begeisterte auf und tanzten mit. Zwischen den Einlagen gab es immer wieder Zeit zum Ratschen, was die Senioren sichtlich genossen. Johanna Blum