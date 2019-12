Die Freien Wähler nominieren

Die Freien Wähler des Marktes Pressig laden am Mittwoch, 18. Dezember, um 19.30 Uhr zur Nominierungsversammlung der Marktgemeinderatskandidaten in der Gaststätte "Kaima Görch", Marienroth, ein. Nach Einholen und Bekanntgabe von Vorschlägen haben die Kandidaten die Möglichkeit, sich vorzustellen. In geheimer Wahl werden sie anschließend nominiert. Auch kommunalpolitisch interessierte Gäste sind dazu willkommen. red