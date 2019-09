Die Freien Wähler hinter Gittern

Die Freien Wähler Ebern besichtigen am Freitag, 20. September, die Justizvollzugsanstalt (JVA) in Bamberg. Während einer Führung erhalten die Teilnehmer Einblicke in die Abläufe und Aufgaben des Personals. Des Weiteren erfahren sie, welche Anforderungen an eine JVA gestellt werden. Anschließend ist eine Einkehr im "Schlenkerla" vorgesehen. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 14.15 Uhr am Parkplatz der Mittelschule in Ebern. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollen sich alle Interessierten bis spätestens 17. September unter 0160/98136853 oder per E-Mail an info@freiewaehler-ebern.de anmelden. red