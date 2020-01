Die Freien Wähler Grub am Forst setzen auf Kommunikation in der Gemeinde

Nachdem bereits am 25. Oktober Maria Lessig einstimmig zur Bürgermeisterkandidatin bestimmt wurde (das Tageblatt berichtete), wurde nun am vergangenen Freitag die Gemeinderatsliste verabschiedet - mit 28 Kandidaten. Ursprünglich sollte jeder Wahlvorschlag 14 Bewerber haben, aber eine Wählergruppe stellte 28 Kandidaten auf, so dass sich die Freien Wähler einer Mitteilung zufolge gezwungen sahen, hier nachzuziehen. Zur Aufstellungsversammlung kamen 42 Bürger. Dritter Bürgermeister André Dehler wurde einstimmig zum Versammlungsleiter gewählt. Nachdem sich die Listenkandidaten den Anwesenden vorgestellt hatten, wurde in geheimer Wahl über den Listenvorschlag abgestimmt. Dieser wurde von den Mitgliedern einstimmig angenommen und das Ergebnis unter Beifall verkündet. Es seien ihrer Ansicht nach zwei Hauptthemen, die den Grübern unter den Nägeln brennen, sagte die 43-jährige Maria Lessig. Sorgen machten sich die Bürger vorrangig wegen der ärztlichen Versorgung sowie wegen der Nahversorgung im Ort.

Leider habe sich die Situation seit dem Jahr 2014 nochmals zum Negativen verändert. Hier gelte es, umgehend Lösungen zu finden. Deshalb lädt Maria Lessig am Donnerstag, 6. Februar, um 19 Uhr in den Landgasthof "Goldene Rose" ein, um zu diesen Themen mit den Ortsbürgern über mögliche Lösungen zu diskutieren.

Ortsvorsitzender Stefan Rose appellierte, in den nächsten Wochen und Monaten weiter Gespräche zu führen und sich die unterschiedlichen Meinungen anzuhören. "Kommunikation ist Trumpf", meinte er. red