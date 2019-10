Der nächste Monatsstammtisch der Freien Wähler Ebern findet am Mittwoch, 23.Oktober, um 19.30 Uhr im Café Wagner statt.Es geht um die Themen der Stadtratssitzung am Donnerstag, 24.Oktober. Dazu will man weitere, aktuelle Themen ansprechen. Schwerpunkt in der Stadtratssitzung werden verschiedene Bebauungsplanthemen (Photovoltaikanlage Anlage Fischbach, Lidl- und Nettomarkt, sowie Gewerbegebiet Eyrichshof) sein. Die Öffentlichkeit ist bei den Freien eingeladen, mitzudiskutieren. red