Die Frauenpflanzen der Hildegard von Bingen

Die VHS veranstaltet am Mittwoch, 3. April, in Kooperation mit der Leseinsel Ebern einen Workshop-Vortrag unter dem Motto "Frauenpflanzen der Hildegard von Bingen". Die Kräuterfrau "Freyja" zeigt die Lebensphilosophie und Heilpflanzenkunde der Klosterfrau auf. Im Praxisteil werden spezielle Frauenkräuter mit ihren verschiedenen Anwendungsfeldern von Küche bis Kosmetik, von Diätik bis Arznei vorgestellt. Danach steht die Autorin und Gärtnerin den Teilnehmern bei Köstlichkeiten, wie Bitterpulver, Nervenkeksen, Tees, Kräuteressenzen und gewürzten Latwerge für Fragen zu Verfügung. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der VHS Ebern. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. Anmeldungen sind per Internet unter www.vhs-hassberge.de möglich oder unter der Telefonnummer 09531 6463. red