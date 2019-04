Die Frauen haben das Sagen

Bürgermeisterin Doris Leithner-Bisani bleibt Vorsitzende des CSU-Ortsverbands Ludwigschorgast. Bei der Hauptversammlung im Gemeindezentrum wurde sie ebenso einmütig bestätigt wie ihre beiden gleichberechtigten Stellvertreterinnen Katrin Günther und Heike Köhler.

Die Finanzen sind bei Roland Konrad in besten Händen, das Schriftliche erledigt Sigrid Schmutzler. Den Beirat bilden Daniela Limmer, Michaela Popp, Daniela Wagner, Werner Günther, Reinhard Hildner, Reinhard Hufnagel, Ottmar Neff und Alfred Schreier. Das Vertrauen als Revisoren bekamen Michaela Popp und René Schlemmer.

"Vor zwei Jahren haben wir eine neue Vorstandsmannschaft aus neuen und bewährten Kräften gebildet. Mit drei Frauen an der Spitze, einer Schriftführerin sowie weiteren Frauen im erweiterten Vorstand haben wir das weiblichste Führungsteam des gesamten CSU-Kreisverbands. Was wir gemeinsam anpacken konnten, haben wir auch gemeinsam gemacht", betonte Doris Leithner-Bisani . Aus dem umfangreichen Veranstaltungsangebot hätten das Stärkeantrinken mit Christbaumversteigerung, der Dia-Filmabend, der Arbeitseinsatz am Kindergarten sowie das Sommer- und Herbstfest herausgeragt.

Bei einem Spaziergang mit MdL Martin Schöffel seien wichtige Projekte in der Marktgemeinde besprochen worden, so die Vorsitzende. "Auf den Weg gebracht hat der Marktgemeinderat den 1,4 Millionen Euro teuren Anbau an die Kindertagesstätte, darauf erhalten wir eine Förderung von rund 700 000 Euro", sagte Leithner-Bisani, die bedauerte, "dass unser politischer Mitbewerber sehr lange immer alles besser gewusst hat, ohne wirklich selbst konstruktive Vorschläge zu machen." Im Bereich der Schule werde noch einmal in den Brandschutz, einen neuen Boden im Turnraum und einen barrierefreien Eingang investiert.

Auch im Bereich Abwasser werden laut Leithner-Bisani die Hausaufgaben mit der Erstellung des Kanalkatasters sowie einem neuen Regenüberlaufbecken gemacht. Die Pro-Kopf-Verschuldung sei auch ohne staatliche Hilfen auf rund 743 Euro gesenkt worden. Sie werde nun aber wieder durch die wichtigen Investitionen ansteigen. Ludwigschorgast müsse dann eben eine Sparphase einlegen, wie es der Markt schon nach dem Ausbau der Oberen Dorfstraße getan habe.

Die aktuelle Mitgliederzahl bezifferte die Vorsitzende auf 44 Personen. Leithner-Bisani bedankte sich bei allen Vorstands- und Beiratsmitgliedern für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit. Die CSU werde auch durch die Tatsache geprägt, dass immer wieder engagierte Leute bereits seien, sich für das Gemeinwohl einzusetzen.

Roland Konrad zeigte geordnete Finanzen auf, die Revisoren bescheinigten ihm eine tadellose Arbeit.

Der Vorsitzende der CSU-Kreistagsfraktion, Gerhard Schneider, sah im Ludwigschorgaster Ortsverband einen Aktivposten im Landkreis Kulmbach. Der Markt Ludwigschorgast gehe momentan wichtige in die Zukunft weisende Projekte an.

Der Freistaat Bayern habe ein Herz für die Kommunen und stelle sehr viel Geld zur Verfügung. Davon profitiere auch der Landkreis Kulmbach, der seine Verschuldung massiv zurückgefahren und die Kreisumlage um 1,5 Punkte auf 41,9 Punkte gesenkt habe. Klaus-Peter Wulf