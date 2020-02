Die Frau mit Ambitionen

B ei der Herausforderin Heidi Müller-Gärtner ist das Soziale großgeschrieben. Das gilt in ihrem Beruf - die Erzieherin mit Zusatzqualifikation wirkt seit 20 Jahren im Sozialpsychiatrischen Verbund Haßberge - wie in der Politik. Die 41-Jährige ist seit 2012 im Marktgemeinderat aktiv. Aus Hafenpreppach kommend, lebt die Vereinsaktivistin (Organisatorin des "Concordia"-Faschings) heute mit ihrer Familie in Allertshausen.

"Die Menschen, die hier leben, sind es mir wert, die Ärmel hochzukrempeln und unsere Gemeinde zukunftsfähig zu machen", sagt das Energiebündel, das seine Berufung darin sieht, mit Menschen zu arbeiten und dabei Transparenz zu zeigen. "Bürgermeisterin zu sein", so die dreifache Mutter, "bedeutet für mich nicht nur zu verwalten, sondern zu gestalten".

Ziel ist ein Wohlfühlort

Die Leute sollten sich hier wohl fühlen können. "Wir sind eine flächengroße Gemeinde mit vielen Ortsteilen, Feuerwehren, die gut ausgerüstet werden müssen, und Vereinen, die wir unterstützen müssen, denn da liegen gleichzeitig unsere Stärken."

Mit Herzblut und Hartnäckigkeit will die Kandidatin Projekte angehen, etwa ein flächendeckendes Mobilfunknetz, schnelles Internet und vernünftige Lösungen für die Kläranlagen. Dorferneuerungsprogramme seien nötig, um die Ortsteile attraktiver zu gestalten, und Förderprogramme und Kontakte, um die Gastronomie und den Tourismus zu fördern. Zudem will die CSU-Chefin die interkommunale Arbeit ausbauen, denn "eine Gemarkungsgrenze sollte kein Hindernis für nachhaltige Lösungen sein". eki