Die Franz-Göbel-Halle in Rödental war fest in der Hand der Basketballer

red



Der neunmalige deutsche Meister Brose Bamberg hatte gemeinsam mit dem BBC Coburg zum großen Grundschul-Basketballtag in Rödental eingeladen. Dort gaben die Vereine über 200 Kindern einen Einblick in den fränkischen Lieblingssport. Veranstaltet wurde das Event vom Verein Brose Bamberg. Beim großen Basketballschnupperkurs für die Grundschüler der Vestestadt standen neben den Grundfertigkeiten des Sports wie Ballhandling, Wurf und Korbleger auch koordinative und athletische Inhalte auf dem Programm. Neben der altbewährten Koordinationsleiter - vielen auch aus dem Fußball bekannt -, konnten die Dritt- und Viertklässler der Grundschulen Rödental, Mönchröden und Einberg zum Beispiel beim "Eistütenlauf" ihre Balance unter Beweis stellen. Rund zwei Stunden lernten die Kinder gemeinsam mit ihren Lehrkräften den Basketballsport kennen und entlockten den Brose-Jugendtrainern die besten Tipps und Tricks mit dem orangenen Leder.Bei diesem Großaufgebot an basketballwilligen Kids ließ es sich natürlich auch der BBC Coburg nicht nehmen, beim Event dabei zu sein. So standen Jugendkoordinator Yasin Turan und Jo Wunder, Co-Trainer des Coburger Profiteams, an den Stationen und warfen einen ganz genauen Blick auf den Nachwuchs.