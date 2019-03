Die Fragen eines Läufers

MIchael Memmel Wenn Bier doch so super isotonisch wirkt, warum fällt die intensive Vorbereitung auf den Weltkulturerbelauf im katholischen Bamberg (Termin am 5. Mai) genau mit der Fastenzeit zusammen? Doppelt gequält, rennt besser, oder was?

Hätte mich nicht jemand im vergangenen Dezember von Plätzchen, Gänsebraten und Klößen fernhalten können?

Warum muss es immer dann zu regnen beginnen, wenn ich schon drei Kilometer gelaufen bin und mein Zuhause genauso weit entfernt ist?

Wieso sind Fernsehen, Fingernägel schneiden, Fenster putzen oder eine langwierige Zahnbehandlung so viel verlockender als Tempotraining?

Und überhaupt: Warum tue ich mir das nur an?