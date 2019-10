Die Fortuna feiert Kirchweih

In Neuses wird gefeiert. Der Bieranstich am Donnerstag, 10. Oktober, bildet den Kirchweihauftakt beim Fortuna Neuses. Beginn ist um 17.30 Uhr. Livemusik mit Alleinunterhalter Berthold ist um 19.30 Uhr am Freitag, 11. Oktober, und am Samstag, 12. Oktober, ist Partyabend mit DJ Schottenhaml ab 19 Uhr. Der Frühschoppen mit eingelegten Heringen bildet am Montag, 14. Oktober, um 10.30 Uhr den Kirchweihausklang. Alles findet im Sportheim in der Austraße statt. An allen Tagen werden Kirchweihspeisen angeboten. Dafür sollte man bei David Bohlein unter Telefon 0151/40798310 (Montag bis Freitag täglich von 17 bis 20 Uhr) vorab reservieren. red