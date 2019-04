Flurnamen sind Bezeichnungen für Äcker und Wiesen, aber auch für Wege, Wälder, Berge und Gewässer. Sie geben Einblick in besiedlungsgeschichtliche Vorgänge und informieren über den einstigen Anbau von Sonderkulturen wie Wein oder Hopfen. Sie verraten etwas über besitzgeschichtliche und rechtliche Zusammenhänge, über einstige Burganlagen, über Jagd und Vogelfang, Wüstungen, das religiöse Leben, über Gerichtsplätze, mögliche Kultplätze und fahrendes Volk. Sie spiegeln damit beinahe 2000 Jahre Kulturgeschichte wider. Die Volkshochschule des Landkreises Forchheim lädt in Kooperation mit dem Heimatverein Forchheim am Freitag, 12. April, um 19.30 Uhr, zu einem Vortrag unter dem Thema "Die Flurnamen Oberfrankens" mit Joachim Andraschke in den Kulturraum St Gereon am Landratsamt Forchheim ein. Der Eintritt ist frei. red