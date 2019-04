Forchheim vor 18 Stunden

Die Flippers feiern den Aufstieg

Erst vor einer Woche waren die Frauen des HC Forchheim unverhofft an die Tabellenspitze geklettert, am letzten Spieltag machten sie den Meisterschafts-Sack zu und greifen in der kommenden Saison in der Landesliga an.