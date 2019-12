Die Firma Scholz spendet erneut 2500 Euro

Die Firma Scholz High Tech in Kunststoff zeigt zum wiederholten Male ein großes Herz für die Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach". Mit einer Spende in Höhe von 2500 Euro schraubte die Firma ihre Zuwendungen an die Benefizaktion in den vergangenen zehn Jahren auf 19 500 Euro.

In Begleitung des Christkindes und seiner Engel überreichte die Geschäftsleitung die Spende an den Initiator von "1000 Herzen", Gerhard Burkert-Mazur. Zur Spendenübergabe sprach Christkind Melissa einen besinnlichen Prolog. Dritter Bürgermeister Markus Wich und Gerhard Burkert-Mazur dankten der Firma Horst Scholz für die Unterstützung Not leidender und bedürftiger Menschen in der Region.

Gerade zur Weihnachtszeit türmten sich geradezu die Anträge. Dennoch werde aber jeder eingehende Antrag gewissenhaft und sorgfältig durch ehrenamtlich tätige Sozialexperten auf Berechtigung geprüft. Weil alle bei "1000 Herzen" ehrenamtlich engagiert sind, könne auch jeder gespendete Euro eins zu eins an die Bedürftigen weitergegeben werden. Der Höchstbetrag für eine Person betrage 100 Euro und die gibt es nur alle zwei Jahre, informierte Gerhard Burkert- Mazur. eh