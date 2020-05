Die Firma Rösler setzt an zwei Standorten auf Solarenergie

Der Umwelt-und Klimaschutzgedanke ist fester Bestandteil der Unternehmenskultur der Rösler Oberflächentechnik GmbH. Darauf weist das Unternehmen in Memmelsdorf in der Gemeinde Untermerzbach hin. "Neben seiner sozialen Verpflichtung ist sich das inhabergeführte Indus-trieunternehmen auch seiner ökologischen Verantwortung bewusst und handelt, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, entsprechend", heißt es wörtlich in einer Mitteilung. So wurden auf den Dachflächen verschiedener Werkshallen in Memmelsdorf sowie der Kunststoffschleifkörperfertigung in Hausen großflächige Photovoltaikanlagen installiert.

Die gesamte Solaranlage erstreckt sich dabei über eine Fläche von rund 7000 Quadratmetern. Das ist die Fläche eines kompletten Fußballfeldes. Die erwartete Jahresleistung der Anlagen beträgt etwa eine Million Kilowattstunden (kWh) umweltfreundlichen Stroms, was dem jährlichen Stromverbrauch von etwa 330 Durchschnittshaushalten entspricht. Pro Jahr wird die Umwelt dadurch mit rund 475 Tonnen Kohlendioxid entlastet, was laut Firmenangaben alternativ durch die Neupflanzung von 47 500 Bäumen geleistet werden könnte.

Mit der Inbetriebnahme der innovativen Solaranlage Ende Mai werden dabei bis zu 99 Prozent in Hausen und 92 Prozent in Memmelsdorf des erzeugten Stroms für den Eigenbedarf genutzt; ein möglicher Überschuss wird in das öffentliche Netz eingespeist.

Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Die Ladestationen für die Elektroautos werden ebenfalls mit dem grünen Strom versorgt. "Die Photovoltaikanlagen sind ein wichtiger Baustein unserer langfristig orientierten und nachhaltigen Firmenphilosophie. Neben dem Umweltgedanken spielen auch ökonomische Überlegungen eine Rolle. Mit Hilfe dieser Investition werden wir unsere Betriebskosten dauerhaft senken, was sich wiederum positiv auf unsere Wirtschaftlichkeit auswirkt", erklärt Geschäftsführer Stephan Rösler.

Künftig haben die Mitarbeiter sowie Besucher die Möglichkeit, in Hausen und in Memmelsdorf die aktuellen Leistungsdaten der Photovoltaikanlage in Echtzeit zu verfolgen. red