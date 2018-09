Die Finanzen der Gemeinde Hausen

In der nächsten Sitzung des Gemeinderates Hausen am Montag, 24. September, wird die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 verabschiedet. Die Finanzplanung der Jahre 2019 bis 2021 steht ebenfalls an. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19 Uhr im Rathaus. red