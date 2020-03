Die Feuerwehren im Landkreis beschränken sich auf den Einsatzdienst

Feuerwehren sind Teil der rettungstechnischen und damit kritischen Infrastruktur des Freistaats Bayern, deshalb muss ihre Einsatzfähigkeit aufrechterhalten werden. Nicht auszudenken, wenn eine oder mehrere Feuerwehren durch einen einzigen Infektionsfall durch Quarantänemaßnahmen ausfallen.

Wie ernst eine Reduktion der Sozialkontakte aktuell gesehen wird, zeigt die generelle Schließung der Schulen und Kindertagesstätten. Auch die Feuerwehr reagiert mit einer offiziellen Handlungsempfehlung als Maßnahme gegen eine weitere Verbreitung an Infektionen.

Nach einer offiziellen Mitteilung an die Feuerwehren des Landkreises durch den Kreisbrandrat Matthias Rocca in Absprache mit dem Kreisfeuerwehrarzt sind folgende Handlungsempfehlungen herausgegeben worden: Kritisch geprüft werden soll die Notwendigkeit jeder geplanten Veranstaltung und Übung. Alle nicht dringenden Übungen sowie Übungen von Jugend- und Kinderfeuerwehren bis Ostern sind abgesagt, eine Neubewertung dazu erfolgt im April. Es gibt ferner keine sonstigen Veranstaltungen von Feuerwehrvereinen und anderen Vereinen in Feuerwehrgerätehäusern.

Der Betrieb der Atemschutz-Übungsstrecke in Herzogenaurach wird ab sofort bis vorerst 20. April eingestellt.

In Ausnahmenfällen soll zum bestmöglichen Schutz vorrangig darauf geachtet werden, den nötigen Abstand von mindestens einem Meter zu anderen Personen zu wahren.

Für sogenannte nicht medizinische Einsatzkräfte gelten die allgemeinen Hygienemaßnahmen.