Die Feuerwehr Untersteinbach musste zu 23 Einsätzen ausrücken

Derzeit zählt die Stützpunktfeuerwehr Untersteinbach 47 aktive Feuerwehrmänner und zwei weibliche Mitglieder, die ihren Dienst bei den First Respondern (Ersthelfer) verrichten, sowie zwölf Jugendliche, die ihre Ausbildung erfolgreich absolvierten. Kommandant Tobias Müller dankte den Aktiven in der Jahresversammlung und lobte, dass die Beteiligung an Übungen und Einsätzen stets gut gewesen sei.

Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Wolfgang Schuck, gab einen Jahresrückblick. Dem Feuerwehrverein gehören derzeit 63 Mitglieder an.

Bürgermeister Matthias Bäuerlein hob die gute Arbeit der Feuerwehr Untersteinbach lobend hervor. Es seien schließlich auch die Feuerwehren, die das Dorfleben in der Gemeinde aktiv mitgestalten. Ebenso habe die Jugendarbeit der Wehr einen hohen Stellenwert.

Jugendwart Hubert Bühl stellte heraus, dass 14 Jugendliche an der Leistungsprüfung teilgenommen haben. In den Gemeindeteilen hätten regelmäßige Übungen stattgefunden.

Kommandant Tobias Müller ging in seinem Bericht auf die wichtigsten Einsätze und Übungen ein. So hatte die Wehr 23 ernstfallmäßige Einsätze, davon einen Brandeinsatz mit technischer Hilfeleistung. 15 Mal ging es um Verkehrsabsicherung und elf Mal wurde die Feuerwehr zu Übungen gerufen. Auf diese Weise seien 350 Arbeitsstunden abgeleistet worden.

Auf die Ausbildung habe die FFW großen Wert gelegt. Vier Wehrmänner haben laut Tobias Müller erfolgreich an der Truppmann-Ausbildung teilgenommen und 15 Atemschutzträger absolvierten ihre alljährlichen Pflichtübungen im Atemschutz-Zentrum in Knetzgau.

Sanierung und neues Auto

Als erfreulich bezeichnete er es, dass die Dachsanierungsarbeiten am Feuerwehrhaus abgeschlossen werden konnten und die Gemeinde ein neues Feuerwehrauto genehmigt hat, das noch in diesem Jahr ausgeliefert und in Betrieb gehen soll. gg