Die Feuerwehr öffnet ihre Tore

Der Tag der offenen Tür der Feuerwehr startet am kommenden Sonntag, 26. Mai, mit einem Weißwurstfrühstück untermalt vom Jugendorchester Kronach um 10 Uhr. Neben Einblicken in das Feuerwehrzentrum, gibt es eine Hüpfburg oder"Grisu on tour". Die musikalische Untermalung übernimmt das "Duo Sunset". Die Feier im Feuerwehrzentrum in der Rodacher Straße 60/62 dauert von 10 bis 17 Uhr. Da im direkten Umfeld des Feuerwehrzentrums keine Parkplätze zur Verfügung stehen, bittet die Feuerwehr unter anderem die Parkplätze am Schulzentrum oder am Kreiskulturraum zu nutzen. red