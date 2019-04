Die Feldwege bei Neuenreuth sind "handverlesen"

Eine gut gemeinte Aktion der Jagdgenossen hat in Neuenreuth für Unverständnis gesorgt. Zum Aufschottern der Wege hatte die Genossenschaft Schreddermaterial von der Autobahn-Baustelle in Thurnau verwendet, doch die war mit Plastik verunreinigt, was Umweltschützer auf den Plan rief.

Mittlerweile ist wieder Frieden eingekehrt. Mitglieder der Jagdgenossenschaft Neuenreuth-Unterobsang haben die Plastikteile auf den Wegen zwischen Neuenreuth und Igelsweiher aufgesammelt. "Wir haben sie einfach abgelesen und über den normalen Müll entsorgt", so Jagdvorsteher Roland Müller. Das Recyclingmaterial stammte aus dem Abbruch der Autobahnbrücke in Thurnau.

"Es war günstig, und wir müssen einfach mit den Geldern haushalten. Außerdem war der Weg viel kürzer", erklärt Müller. "Wir haben gesehen, dass Plastik drin ist und haben die großen Teile schon beim Aufbringen abgelesen."

Obwohl die Instandsetzung der Wege schon vor Monaten erfolgte, lag vor Ostern noch jede Menge Plastik herum. Ein Aufreger für die Gruppierung "Für unsere Gemeinde". "Wir haben kein Problem mit Mikroplastik, sondern mit Makroplastik", monierte Heidemarie Nitsch mehrmals im Gemeinderat.

Die Jagdgenossen reagierten zunächst sauer, hatten sie doch zertifiziertes Material verwendet. "Außerdem geschah die Instandsetzung freiwillig", erklärte Roland Müller. Dass jemand das Plastik untergemischt hat, um es kostengünstig zu entsorgen, ist für ihn nur schwer vorstellbar.

Thomas Pfeifer von der Autobahndirektion Nordbayern betonte, dass natürlich vor dem Schreddern Plastik und Verbundstoffe ausgelesen werden müssen. Das würden die Vergaberichtlinien vorschreiben.

Nach einem Ortstermin waren sich Politik und Anwohner einig, dass die Sache mit der Ausleseaktion zur Zufriedenheit aller erledigt war. so