Die Feierlichkeiten beginnen mit einem "Tag der alten Spiele"

Das Forchheimer Stadtfest startet am Donnerstag, 30. Mai, mit einem "Tag der alten Spiele" für die ganze Familie. Mit dabei ist das sogenannte "Menschenkicker" der Volksbank Forchheim, bei dem Kinder, Jugendliche und fußball-begeisterte Erwachsene als "Kickerfiguren" ihre Geschicklichkeit mit dem Ball zeigen können.

Der Kicker ist eine von vielen Attraktionen, die von 13 bis 16.30 Uhr auf dem Paradeplatz in Forchheim für Unterhaltung sorgen sollen. Auf einer Laufkarte zur Kinderolympiade können die jungen Teilnehmer Stempel an den einzelnen Spielstationen sammeln. Wer mindestens sieben Stempel hat, kann an der Tombola teilnehmen. Preisverleihung ist um 17 Uhr auf dem Paradeplatz.

Neben Menschenkicker stehen Tauziehen, Sackhüpfen, Dosenwerfen, Golf und Tennis im Miniformat, Handball, Basketball, Eishockey, Geschicklichkeitsfahren, Billard, Seilspringen und vieles mehr auf dem Programm.

Stars der Brose-Basketballer aus Bamberg, der Ice-Tigers aus Nürnberg sowie des FCN und des HC Erlangen sind bei ihrer Autogrammstunde am Donnerstagnachmittag zum Greifen nah. Daneben gibt es auf der Aktionsfläche am Paradeplatz viele Vorführungen zu erleben: Samba, Karate, Tanz, Zauberkünste, Kunstradfahren inklusive Autogrammstunde mit Weltmeister Lukas Kohl . red