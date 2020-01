Die FDP nominiert

Die Unabhängigen Bürger und die FDP Thurnau laden gemeinsam alle Mitglieder und Anhänger im Markt Thurnau für die Nominierungen zur Wahl des 1. Bürgermeisters und des Gemeinderates für die Kommunalwahl ein. Die Versammlung findet am Donnerstag, 9. Januar, um 20 Uhr in der Gastwirtschaft Pöhlmann in Limmersdorf statt. red