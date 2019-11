Die FDP kommt mit neuen Gesichtern

Nachdem sich die FDP bereits mit der WGK auf den gemeinsamen OB-Kandidaten Henry Schramm (CSU) geeinigt hatte, legte sie am Donnerstagabend im Restaurant "Al Castello" ihre Stadtratsliste fest. "Wir haben eine starke Liste mit knapp 50 Prozent Frauenanteil, und das ganz ohne parteipolitische Quote", lobte der Kreisvorsitzende Michael Otte. Eine spannende Wahl stehe ins Haus. Eine Wahl, auf die sich Thomas Nagel, Vorsitzender des FDP-Stadtverbands Kulmbach, freut.

"Unser Ziel ist es, künftig nicht mehr die Frage zu stellen, ob wir als FDP in den Stadtrat einziehen, sondern in welcher Stärke", sagte er. Mit neuen Gesichtern und frischem Wind will die FDP viele Ideen für ihre Heimatstadt Kulmbach einbringen und umsetzen. "Als FDP ist uns eine solide Haushaltspolitik wichtig", sagte der amtierende Stadtrat.

Bildung, Kunst und Kultur

Eines der Zukunftsthemen sei die Bildung, dazu gehörten auch die Kunst und die Kultur. "Einer meiner ersten Anträge war der kostenfreie Eintritt für Kinder und Jugendliche in städtische Museen. Außerdem habe ich den Vorschlag für ein Jugendparlament eingebracht, der vom Stadtrat angenommen wurde und nun umgesetzt wird." Weiterhin hätte sich die FDP für einen Streetworker und eine Notrufnummer am ZOB eingesetzt.

"Ein besonderer Dorn im Auge ist mir der Kulmbacher Bahnhof", sagte Thomas Nagel. Wenn er in Kulmbach mit dem Zug ankäme, würde er am liebsten wieder einsteigen und weiter fahren. Und nicht nur den Bahnhof habe die FDP städtebaulich im Visier. "Wir brauchen ein Konzept für Kulmbach, und auch bei der Alten Mälzerei ging es uns nicht darum, Investitionen zu verhindern. Es ging uns um das ‚Wie‘", sagte Nagel. Coole Loftwohnungen seien für Studenten attraktiver als kalte Betonklötze.

Weiterhin werde das Thema Pflege und Senioren immer wichtiger, eine gute ärztliche Versorgung sei wichtig, und ein Pflege-Wegweiser soll Betroffenen eine Hilfestellung sein. "Außerdem brauchen wir eine bessere Taktung im ÖPNV, und zwar über die Landkreisgrenzen hinweg." Was nütze ein 1-Euro-Ticket, so Nagel, wenn man von Kulmbach aus nicht zum Landestheater Coburg oder in die Freiheitshalle oder zu den Thermen, Museen und Open Airs käme.

Mehr für den Tourismus tun

Im Tourismus müsse ebenfalls mehr getan werden, und es gelte, den Einzelhandel zu stärken. "Wenn ich am Goldenen Feld und in der Albert-Ruckdeschel-Straße kostenfrei parken kann, dann muss auch die Innenstadt genügend Möglichkeiten finden."

Am Schluss betonte Nagel noch die Verbundenheit mit Thomas Dehler, einst Bundesvorsitzender der FDP. Er sei mit einer Halbjüdin verheiratet gewesen und habe sich gegen die politischen Kräfte für benachteiligte Menschen eingesetzt. "Wir brauchen in Kulmbach eine Willkommenskultur für Menschen, die hier leben und arbeiten möchten." In Kulmbach gebe es ein gutes Miteinander, "und ich finde die Rhetorik einfach nur widerlich, wenn von 365 Tagen Orient in Kulmbach gesprochen wird. Dagegen müssen wir uns wehren."

In der Nominierungsveranstaltung wählten die Anwesenden nahezu einstimmig alle Kandidaten auf ihrer Stadtratsliste. "Auf der Liste stehen 21 Persönlichkeiten, die es alle verdient hätten, in den Stadtrat einzuziehen", erklärte Thomas Nagel.