Die FC-Jugend macht viel Freude

Beim FC hat sich im abgelaufenen Jahr wieder einiges am und im Sportheim getan, so ist die neu gebaute Bratwurstbude, für die zahlreiche Mitglieder viele Arbeitseinsätze leisteten, ein wahres Schmuckstück am FC-Gelände. Die geplante Installation von Solarzellen auf dem Dach des Sportheims zwecks Energieeinsparung musste allerdings aus finanziellen Gründen auf dieses Jahr verschoben werden. Auch wurden einige neue Werbepartner für die Bandenwerbung gewonnen. Im sportlichen Bereich lief es nicht so ganz rund. Enttäuschend war der Abstieg der ersten Mannschaft aus der Kreisklasse. Bis zur Winterpause sah die Situation noch ganz gut aus, doch die wenigen Punkte in der Rückrunde reichten nicht zum Klassenerhalt. Die zweite Mannschaft hingegen machte sehr viel Spaß, am Ende der letzten Saison belegte das Team einen hervorragenden dritten Platz in der B-Klasse.

In der laufenden Serie spielen beide Mannschaften jeweils im vorderen Bereich in ihren Klassen mit, ab der nächsten Saison kehrt mit Michael Scheler ein alter Bekannter als neuer Übungsleiter zum FC zurück.

Wie der Vorsitzende Fritz Haas mitteilte, sieht es erfreulich im Jugendbereich aus. Alle Jugendmannschaften sind besetzt, bei der A-Jugend gibt es seit dieser Saison eine Spielgemeinschaft mit dem TSV Heldritt, ab nächster Saison eine bei der F-Jugend mit dem TSV Meeder. Für seine langjährigen Verdienste als Gesamt-Jugendleiter wurde Stefan Keller geehrt, sein Nachfolger war zwischenzeitlich Wolfram Rebhan, mittlerweile hat Christian Markus dieses Amt übernommen und wird alles dafür tun, dass die Erfolgsstory fortgeschrieben wird.

Positiv ist das gesellschaftliche Leben im Verein zu sehen. Die AH-Abteilung, die schon einige Jahre aufgrund von Personalmangel keinen Spielbetrieb mehr unterhält, führt regelmäßig Saunaabende, Kameradschaftstreffen, Kegelrunden, Wanderungen und Fahrradausflüge durch, im letzten Jahr wurde ein Ausflug ins Sauerland unternommen.

Finanziell kam der Verein im abgelaufenen Jahr gut über die Runden, die mit hohem Organisationsaufwand abgehaltenen Events wurden gut angenommen. Dazu zählten wieder insbesondere das mit der CSU gemeinsam durchgeführte Oktoberfest sowie das Sommerfest und der Gaudi-Cup für Freizeitmannschaften.

Fritz Haas bedankte sich nicht nur beim Vorstand für die geleistete Arbeit, sondern auch bei allen aktiven und passiven Mitgliedern für ihren Einsatz.

Geehrt wurden viele treue Mitglieder für langjährige Vereinszugehörigkeit:

45 Jahre: Roland Wimmer, Michael Wank; 40 Jahre: Timo Elflein; 30 Jahre: Sascha Brettschneider, Christian Scheler und Manfred Scheler; 25 Jahre: Jens Uwe Dinkler.

Für Ausübung eines Ehrenamtes wurden geehrt: 30 Jahre Fritz Haas, 25 Jahre Ralf Wacker. red