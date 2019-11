Die faszinierende Welt der Bilder

"Faszination Fotografie" hieß das Motto einer Ausstellung des Fotoclubs Zeil am Wochenende im Rudolf-Winkler-Haus. 14 Aktive benutzten die Ausstellung als Plattform, ihre Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren. Großartige Momente, winzige Kleinigkeiten, flüchtige Ereignisse und fesselnde Emotionen auf 138 Bildern begeisterten die zahlreichen Besucher.

"Die unterschiedlichen Aufnahmetechniken und fotografischen Arbeitsmethoden zeigen auf beeindruckende Weise, welches visuelle und sinnliche Erlebnis Fotografie darstellt", betonte Vorsitzender Markus Stadler bei der Ausstellungseröffnung. So wurden die Fotos nicht nur in Bilderrahmen, sondern auch auf Acryl oder gebürstetem Alu-Dibond dem Publikum gezeigt, was zu einer einzigartigen Reflektion führte. Besonders wichtig dabei sei auch, so Stadler, die richtige Ausleuchtung, damit die Landschafts-, Natur- oder Architekturaufnahmen im passenden Licht erscheinen.

Ein besonderer Dank Stadlers galt der Volkshochschule Haßberge und der Stadt Zeil für die Unterstützung bei dem zweitägigen Event.

Der Zweite Bürgermeister der Stadt Zeil, Dieter Köpf, lobte die Mitglieder des Fotoclubs, bei denen man merke, dass die Faszination von innen komme, nämlich von der eigenen Begeisterung und der technischen Umsetzung.

Zum Abschluss am Sonntagabend gab's eine Multivisionsshow über Großbritannien. Das Mitglied Hans-Werner Kranz führte mit einem farbenprächtigen Kaleidoskop aus fünf Grafschaften in den Südwesten der Insel, eine der schönsten Landschaften Europas.