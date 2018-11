Die Faszination des Bogenschießens

Die Volkshochschule im Kreis Kronach bietet in Kooperation mit dem BSC Kronach mit Doris Schmidt den Kurs "Faszination Bogenschießen" für Eltern und Kinder ab neun Jahren an. Der Kurs findet am Samstag, 15. Dezember, von 12.15 bis 15 Uhr in der Turnhalle der Berufsschule in Kronach statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS unter Telefon 09261/ 60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red