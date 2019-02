Die Faschingsnarren toben über die Bühnen und durch die Säle

Der Fasching läuft auf Hochtouren. Büttensitzungen finden in Rentweinsdorf (am Freitag und Samstag jeweils um 19 Uhr im Marktsaal), in Maroldsweisach (am Samstag um 19 Uhr im Saal Hartleb) und in Ebelsbach statt. Dort treten die "Stabacher Pölsterer" am Samstag ab 19.20 Uhr im Bürgersaal auf. Teilweise sind die Sitzungen ausverkauft; Kartennachfrage bei den Veranstaltern. red