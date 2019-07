Die Familie ist der Lebensmittelpunkt von Aurelia Strätz

"90 Jahre, ich kann es gar nicht glauben." Aurelia Strätz staunte und freute sich, dass sie am Freitag in Zeil ihren 90. Geburtstag feiern konnte. Die Gratulanten gaben sich die Klinke in die Hand. Auch stellvertretender Landrat Michael Ziegler und der Zeiler Bürgermeister Thomas Stadelmann überbrachten Glückwünsche.

Trotz manch bitterer Erfahrung in ihrem Leben blickt die Jubilarin, die in Zeil als "Reli" bekannt ist, dankbar und zufrieden zurück. Aurelia Strätz, eine geborene Schönweitz, ist gebürtig aus Milbes im Kreis Bärn im Sudetenland. Als Heimatvertriebene kam sie im Alter von 17 Jahren mit ihren Eltern und Geschwistern zunächst nach Ebelsbach und später nach Zeil. Bis zu ihrer Hochzeit am 24. Oktober 1953 hat die heute 90-Jährige als Haushaltshilfe gearbeitet. Mit ihrem Ehemann Rudolf konnte sie im vergangenen Herbst die seltene eiserne Hochzeit feiern. Dem jungen Paar wurden eine Tochter und zwei Söhne geschenkt. Die Tochter ist vor einigen Jahren gestorben.

Enkel, Urenkel, Ururenkel

Die Jubilarin und ihr Ehemann erfreuen sich mittlerweile an sieben Enkeln, vier Urenkeln und zwei Ururenkeln. Aurelia Strätz hat sich stets um die Familie gekümmert, die sie als ihren Lebensmittelpunkt bezeichnet.

Gearbeitet hat sie bei den Zeiler Firmen Telefunken, Erba und Milewski. Die Arbeit im Garten, Tanzveranstaltungen in jungen Jahren sowie das Radfahren mit dem Ehepartner haben die Jubilarin offenbar jung und geistig fit gehalten. Urlaubsfahrten nach Ungarn, Italien und Tschechien haben die Eheleute gerne unternommen, so lange es möglich war. Bei diesen Fahrten hat die Jubilarin viel Energie getankt, wie sie sagte. Als fleißige Kirchgängerin besucht Aurelia mit ihrem Mann vor allem in den Sommermonaten das von ihr verehrte Zeiler Käppele. cr