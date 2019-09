Die Familie im Bilderbuch

Das Landratsamt Haßberge in Haßfurt weist auf eine Aufstellung hin. Sie heißt: "Alles Familie!".

Infolge der Modernisierungs- und Globalisierungsprozesse hat sich die Gesellschaft stark verändert. Der Wandel betrifft alle Lebensbereiche, auch die Familie. Hohe Scheidungs- und niedrige Geburtenraten sowie die Zunahme von Single-Haushalten zeigen, dass die klassische Form der Familie in die Krise geraten ist. Gleichzeitig haben sich mit dem Aufbrechen traditioneller Familienstrukturen neue Formen familiären Zusammenlebens entwickelt. Familie ist heute kein starres Lebensmodell mehr, sondern ein Lebensraum im Umbau.

Mit einer gewissen Verzögerung hat sich diese Entwicklung auch im Bilderbuch niedergeschlagen. Inzwischen werden Bilderbücher zu allen denkbaren Familienkonstellationen veröffentlicht. Gleichwohl dominieren noch immer Mutter-Vater-Kind-Familien. Der Trend der letzten Jahre geht sogar dahin, dass man sich an Themen wie Scheidung, Regenbogen- oder Patchworkfamilien seltener heranwagt als früher, während Adoptionsgeschichten, mit denen man Kinder auch für das universale Thema Anders- und Fremdsein sensibilisieren kann, laut den Behördenangaben Konjunktur haben. Das Aufwachsen in Familien mit Migrationshintergrund wird hingegen so gut wie gar nicht im deutschsprachigen Bilderbuch behandelt.

Dieser Befund spiegelt sich in der Wanderausstellung "Alles Familie!" der Internationalen Jugendbibliothek wieder, die ab Samstag, 5. Oktober, im Familienzentrum im Landratsamt in Haßfurt zu sehen ist. Sie zeigt anhand einer Auswahl von 50 Bilderbüchern und 30 Bildtafeln, wie im aktuellen Bilderbuch von der Familie als wichtigstem Bezugsort von Kindern erzählt wird und welche Familienidyllen und -dramen die Autoren, Illustratoren und Verleger Kindern und Eltern vermitteln. Die Familiengeschichten werden mal komisch, heiter oder witzig, mal ernst, nachdenklich oder überraschend erzählt. red