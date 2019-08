Die falschen Vitamine im Gepäck

Am Montagmittag hatten Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth bei der Kontrolle eines polnischen Autos den richtigen Riecher und stellten eine geringe Menge Marihuana sicher. Bei einer Kontrolle auf der Rastanlage Fränkische Schweiz der A 9 in Richtung München fiel den Fahndern der Beifahrer in einem silbernen Citroën durch sein nervöses Verhalten auf. Die Kontrolle des 36-jährigen Polen brachte ein Plastiktütchen, versteckt in einem Vitamintablettenröhrchen, zum Vorschein. Der Inhalt des Plastiktütchens trug jedoch nicht zum Vitaminhaushalt des Polen bei, da sich in ihm ein geringe Menge Marihuana befand. Der Mann wurde wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt und der illegale "pflanzliche Vitaminersatz" sichergestellt. pol