Die falsche Braut im Pfarrstuhl

D er Onkel Otto, a Witwä übä 65, ging wieder auf Freiers Füßen. Eä hot sich a ältära Witfraa rausgesucht, wu gern gessn und gätrunken hot. Das hat man ihr auch angesehen: Sie woä wirklich net väschnitzt! Darüber wurde in der Motschenbacher-Verwandtschaft, aus der seine verstorbene erste Frau stammte, ausführlich geredet, und unsere Kinder haben das natürlich auch mitbekommen.

Damals in den 60er Jahren gab es in der Oberen Pfarre am Samstagabend noch das so genannte "Salve", eine Andacht zu Ehren der Muttergottes. Und wenn mäs machen gäkönnt hot, is mä neiganga.

Später, nach dem Konzil, wurde dann um diese Zeit eine Vorabendmesse gehalten. Das einzige, was noch an das "Salve" erinnerte, waren das Marienlied und das Austeilen des Weihwassers zum Abschluss des Gottesdienstes. Unser zweiter Sohn, der Uli, hat damals öfter ministriert, und der Zehnjährige war stolz, wenn er dem Pfarrer den Weihwasserkessel tragen durfte.

Einmal kommt er heim und ist ganz aufgeregt: "Heut hob i die Braut vom Onkl Otto gsähng, sie woä im Salve!

"Braut?" sag ich, nicht gerade begeistert, "die Fraa geht auf die 70 zu und wiecht oo die 180 Pfund! Außädem woä die nuch nie im Salve!"

"Joo, ganz bästimmt, und sie woä im Pfarrstuhl gleich nebä dä Sakristei, wu sie ja eichentlich goä net nei derfät! Deä is doch bloß füä die Muttä odä die Schwestä vom Pfarrä odä höchstns füä sei Haushältera!"

Am nächsten Samstag ist der Uli neben mir in der Bank und schon hat er sie entdeckt, die Braut!

Auffällig deutet er mit dem Finger auf sie und redet auch viel zu laut: "Schau noo, schau noo, do is sie!" Die Frau merkt das natürlich, und gleich nach der Andacht sagt sie zu mir.

"Sie wern sich gäwunnert hom, dass ich im Pfarrstuhl woä! Obä dä gut Pfarrä Bäuerlein hot miä des ausdrücklich älaubt, wechä deä schwern Operation, wu ich hintä miä hob! Und miä geht's aa nuch goä net gut!"

Wir sind noch keine fünf Schritte von ihr entfernt, da triumphiert der Bub in voller Lautstärke: "Sixtäs, sie woä doch im Pfarrstuhl!" "Bloß, dass net die Braut vom Onkl Otto woä! Do host di väguckt, des is doch die Fraa Hering aus dä Eisgrubn!" Von da an hieß die Frau Hering bei uns nur: die "falsche Braut", und sogar der Pfarrstuhl hieß nur noch der "Falsche- Braut-Stuhl."

40 Jahre später: Der Uli will auf der Durchreise bei seinen Eltern Station machen und ruft vom Bahnhof aus an. Niemand nimmt ab.

"Wu könna sie denn bloß sei om Samsdooch-Ohmd? Salve is ja kaans mehä! Välleicht in dä Vorohmd-Mess?" Er macht sich die Freude und geht mit leichtem Gepäck in der Dämmerung durch sei Bamberch.

"Och, is des schöö! Wie long hob i des nimmä gämacht!" Am Unteren Kaulberg sieht er, dass die Chorfenster der Oberen Pfarre, die ihn immer an die Prager Gotik erinnern, hell erleuchtet sind. In der Kirche hat der Gottesdienst schon angefangen.

Er lässt seine Blicke über die Bankreihen schweifen, aber er kann seine Eltern nicht entdecken. "Wu sän sie denn bloß? Välleicht hintä aanä Säuln?" Nach dem Weihwasser-Austeilen geht er durch das rechte Seitenschiff nach vorn.

Da sieht er seinen Vater aus dem Pfarrstuhl herauskommen. Der Uli strahlt übers ganze Gesicht: "Ja, Vottä, weä hättn des gädocht, dass du amol die folsch Braut bist!"