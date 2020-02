Die Fäuste flogen bei einem Streit

Ermittlungen hat die Polizei Ebern nach einer handfesten Auseinandersetzung in der Stadt aufgenommen. Am frühen Dienstagmorgen kam es vor einer Faschingsveranstaltung in der Gleusdorfer Straße in Ebern zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen. Nachdem ein 22-jähriger Mann gegenüber einer jungen Frau anzügliche Bemerkungen gemacht hatte, mischten sich deren Begleiter ein, um den 22-Jährigen zur Rede zu stellen. In Folge dessen flogen die Fäuste.

Kurzzeitig bewusstlos

Offenbar waren laut Polizei mehrere junge Männer beteiligt. Während des Gerangels wurde die Frau wohl unabsichtlich mit dem Hinterkopf gegen eine Hauswand gestoßen, woraufhin sie kurz das Bewusstsein verlor. Sie wurde ins Krankenhaus Ebern gebracht. Die Polizei Ebern hat die Ermittlungen wegen Körperverletzungsdelikten sowie Beleidigungen aufgenommen. red