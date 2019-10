Die etwas andere Kirchweih

Seit der Einweihung der Christuskirche laden die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Heiligenstadt und das Diakoniewerk Tabea jährlich zu einer etwas anderen Kirchweih ein.

Am Samstag, 19. Oktober, wird auch in diesem Jahr Kultur geboten. Martin Buchholz (Gesang und Gitarre) und Timo Böcking Klavier) präsentieren das Programm "Kein Herz, das liebt, bleibt unversehrt". Los geht es um 19 Uhr in der Christuskirche auf dem Gelände des Diakoniewerks Tabea in Heiligenstadt (Familienzentrum 8), mit dem die Kirchengemeinde eng verbunden ist. Der Eintritt ist frei.

Das neue Programm von Buchholz ist ein bewegendes Wechselbad der Gefühle und versammelt Lieder und Texte, die zu Herzen gehen und Mut machen.

Am Sonntag, 20. Oktober, beginnt um 9.30 Uhr der Festgottesdienst zur Kirchweih, den die beiden Künstler des Vorabends gestalten und der von Dirk Zimmer, Pastor der Kirchengemeinde und des Diakoniewerks, geleitet wird. Buchholz predigt zum Thema "Viel Glück und viel Segen... - Was macht das Leben wertvoll?" Dazu schreibt er: Glück! Alle wollen es. Nur wie macht man es? Ist jeder seines Glückes Schmied? Oder wirken da noch andere mit? Und was haben unsere Träume vom Glück mit Gottes Segen zu tun? Eine Gedankenreise von Motivationstrainern und Erfolgsaposteln bis zu dem Glück, das wir nicht machen können. red