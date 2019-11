Die etwas andere Geburtstagsparty

Große Reden oder gestellte Fotos, die ihn umringt von einer großen Gratulantenschar zeigen sind dem Kasendorfer Bürgermeister Bernd Steinhäuser ein Graus. Stattdessen hatte er an seinem 60. Geburtstag zu einem "kleinen Empfang" ins Musikheim gleich hinterm Rathaus eingeladen.

Und die Gratulanten pilgerten geradezu herbei: Aus nah und fern kamen die politischen und privaten Weggefährten, um dem verdienten Kommunalpolitiker ihre Aufwartung zu machen.

Bezirkstagspräsident Henry Schramm kam als einer der Ersten, und natürlich ließen sich auch Steinhäusers Kollegen vom Bürgermeisterchor nicht lange bitten. Der Jubilar hatte seine Gäste im Vorfeld gebeten, auf Geschenke zu verzichten, stattdessen lieber für die Diakonie und den Kindergarten zu spenden. Denn beide Einrichtungen haben in Kasendorf Großes vor und benötigen dringend Geld.

Ein paar Präsente hatten seine Freunde aber dann doch dabei: persönliche Dinge, die an schöne Momente erinnern sollten.

Er will die Welt entdecken

Für Bernd Steinhäuser war der 60. der letzte Geburtstag, den er als Bürgermeister feiert. Schon vor Längeren hatte er verkündet, dass er nicht noch einmal kandidieren will. Stattdessen möchte er ab dem nächsten Frühjahr wieder in Vollzeit bei der Stadt Bayreuth im Rechnungsprüfungsamt arbeiten. Noch vier Jahre lang, dann geht er in den Ruhestand und möchte reisen und die Welt entdecken.

Bernd Steinhäuser ist seit 24 Jahren in der Kommunalpolitik tätig: Sechs Jahre war er stellvertretender Bürgermeister, seit 2002 steht er an der Spitze des Marktes.

Er ist Träger der silbernen Bürgermedaille, er leitet die Verwaltungsgemeinschaft Kasendorf-Wonsees und den Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Friesenbachtal.

Zur Feier gab er den Mitarbeitern seiner Verwaltung drei Stunden frei. Denn natürlich sollten auch sie bei der Geburtstagsfeier der besonderen Art mit von der Partie sein. so