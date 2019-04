Die etwas andere Deutschstunde

Die Hauptstadt Berlin hat viele Gesichter. Glanz und Nachtleben, Kultur und Zauber ziehen die Menschen an. Aber zum Alltag gehören auch Lärm, Prostitution, Menschenmassen und Kriminalität.

Unter dem Motto "Babylon Berlin" setzten sich Schüler des Kulmbacher Caspar-Vischer-Gymnasiums bei einem "LesArt"-Projekt mit den verschiedenen Facetten der Metropole auseinander. "Was macht Berlin? Wir schalten direkt hin, live in die Hauptstadt, ins Herz der Republik. Wir wollen hören, wie es weitergeht. Wir sind auf Warteschleife, man ruft uns gleich zurück", formulierten es einst die Punker der "Toten Hosen". Die Gymnasiasten interpretierten Lieder und Gedichte aus verschiedenen Epochen und brachten diese nach Art eines Poetry-Slams auf die Bühne.

Von Slammern gebrieft

Die Neuntklässler hatten sich im Vorfeld von erfahrenen Slammern Tipps geben lassen - auch dafür, wie man Lampenfieber auch vor großem Publikum vergessen kann. Tatsächlich zeigten die Jungen und Mädchen bei ihren Vorträgen Mut - Mut zum Outfit, Mut zum Vortrag, Mut, aus sich herauszugehen, Mut, sich ohne doppelten Boden auf der Bühne zu bewegen.

"Guten Morgen Berlin, du kannst so hässlich sein - so dreckig und grau. Du kannst so schön schrecklich sein, deine Nächte fressen mich auf", rezitierten Victoria Hoffmann, Xenia Hofmann, Lydia Klumpp und Anna-Lena Schorn aus dem Lied "Schwarz zu blau" von Peter Fox. Das Werk "Großstadt" der "Söhne Mannheims" brachten gleich zwei Gruppen auf die Bühne. Aylin Canatti, Marie Louise Schmitt, Samira Spiegl interpretierten das Lied auf ganz andere Art und Weise wie Annalena Grabik, Thomas Hagen, Laurin Hennies, Jennifer Sartisson.

14 verschiedene Gruppen rezitierten bei "LesArt 2019" Songs und Gedichte. Die Schüler hatten wochenlang geübt, und kein einziger hatte einen Hänger oder leierte die Gedichte einfach nur herunter. Jeder bemühte sich, die Besonderheiten des Textes zu vermitteln.

Zentrales Element bei den Darbietungen war abstrakte Kunst. Die Schüler hatten kleine Film-Clips zusammengeschnitten - auf intuitive Art und Weise. So flimmerten über Riesen-Leinwände bizarre Kunstwerke, die Schüler agierten und rezitierten mitten hinein, versuchten sich an Stopptricks.

Die kräftigen Farben der Clips verfremdeten die Gesichter der Darbietenden, verstärkten die Werke. Besonders gut gelang dies bei Heinrich Heines "Belsazar", vorgetragen von Evelyn Kromm, Luisa Schönfeld, Lena Schymura und Elisabeth van Plüren.

Aber auch andere Gruppen machten ihre Sache gut. Elias Helm, Laurin Lindner, Christian Malandrino und Florian Stodden fragten: "Was macht Berlin?" Sie interpretierten damit einen Song der "Toten Hosen". Laura Hartmann, Luisa Müller und Philip Pfauntsch brachten die Moritat von Mackie Messer auf die Bühne.

Bei "Tansparenz in Blau" von Lara Collins, Elif Kaymaz und Amalie Sandhop löste sich "LesArt 2019" in Luft auf. So endete ein beeindruckender Abend. Die Schüler erhalten für ihre Präsentationen und Interpretationen übrigens eine Schulaufgabennote in Deutsch.