Die Esskastanie stärkt Waldbestand

Mit Pflanzungen der Ess- oder Edelkastanie (Castanea sativa) bringt der Bayerische Staatsforstbetrieb Bad Brückenau eine weitere klimaresistente Baumart ins Artenspektrum mit ein. Die bekannteste Anwendung sind ihre Früchte, die den meisten als Maroni, als essbarer Taschenwärmer, von Weihnachtsmärkten bekannt sind. Bereits die Römer wussten die stark stärkehaltigen Früchte zu schätzen. So ist sie seit dem Altertum auch im Südwesten Deutschlands bestandsbildend, etwa in den Pfälzer "Keschdegärde".

Als wärmeliebende Baumart gewinnt die Edelkastanie für den Aufbau klimatoleranter Mischwälder mehr und mehr an Bedeutung. Der Bayerische Staatsforstbetrieb Bad Brückenau setzt auf die Beimischung in nadelholzbetonte Wälder. Hier bietet sich durch den hohen Borkenkäferbefall der Fichte die kleinräumige Pflanzung an. Das Holz der Edelkastanie ähnelt nicht nur hinsichtlich seiner Dauerhaftigkeit Eichenholz und wird deshalb als Fassholz, in Außenanwendungen, aber auch als Möbel- oder Furnierholz verwendet.

Am stehenden Baum finden sich weitere wichtige Eigenschaften der Edelkastanie. Die besonders späte Blüte im Mai/Juni bietet eine wichtige Bienenweide. Der dunkle, lange flüssig bleibende und zartbittere Honig ist eine echte Spezialität. Die übrige vorkommende Fauna ist sehr ähnlich und größtenteils sogar identisch mit der artenreichen Fauna der Eiche. red