Die ersten Wallfahrer pilgern in den Keller

Vor kurzem trafen die ersten Wallfahrer in der Krypta des heiligen Arnulf von Metz auf dem Höchstadter Kellerberg ein. Die Blaskapelle Mönchherrnsdorf und andere Gäste besuchten den Bierheiligen und traf auch den Künstler Viktor Avetisyan im Keller Friedrichshöhe, der die Arnulf- Figur gemeißelt hat. Bei einem unterhaltsamen Abend mit Volksmusik in der Laube vom Boläsdä-Häusla waren auch die "Grottengrattler" zu Gast, die ja bekanntlich die Lourdes-Mariengrotte in der kleinen Bauerngasse geschaffen haben. Georg Römer